Kartallılar Muharrem Orucu Sofralarında Buluşacak

Kartal Belediyesi, Muharrem orucu tutacak vatandaşlar için 12 gün boyunca yemek verecek.

Kartal Belediyesi, Muharrem orucu tutacak vatandaşlar için 12 gün boyunca yemek verecek.

Kartallılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kartal Belediyesi'nin kuracağı Muharrem orucu sofralarında bir araya gelecek. Kartal Belediyesi, Muharrem ayının başlaması ile birlikte Muharrem orucu tutacak vatandaşlara, inançlarının gereğini huzurlu bir şekilde yerine getirebilmeleri için hazırlıklarını tamamladı. 21 Eylül - 3 Ekim 2017 tarihleri arasında Muharrem orucu tutacak vatandaşlar için 12 gün boyunca Kartal Cemevi ile Uğur Mumcu Kültür Merkezi Cemevi'nde oruç açma yemeği verilecek.

21 Eylül 2017 Perşembe günü Kartal Belediyesi'nin düzenlediği ilk oruç açma yemeği gerçekleştirilecek. Muharrem orucunun sona ermesinin ardından 3 Ekim 2017 Salı günü Aşure Günü, yine Kartal Belediyesi'nin her yıl düzenlediği geleneksel etkinlikle gerçekleşecek.