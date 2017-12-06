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Kartepe Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

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Kartepe Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Kartepe Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığında gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığında gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi Aralık ayı olağan meclis oturumu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığında yapıldı. Meclis gündeminde yer alan 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis oturumunda CHP grubu tarafından verilen Kartepe'ye Huzur Evi ihtiyacı, Yeni Kaymakamlık binasının ulaşımı, Arslanbey- Kent Meydanı yolunun iyileştirilmesi, Arslanbey-Rahmiye arasına kasis kurulması, su faturalarının yüksek geldiği dile getirilen soru önergelerini Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tek tek cevapladı.

Toplantıda konuşan Başkan Üzülmez, "Kentimiz'de kendi örf ve adetlerimize uygun yaşıyoruz. Bakıma muhtaç büyüklerimiz ve engellilerimizin yaşadığı sorunların aşılması için proje ürettik. Göreve gelmemiz sonrasında büyüklerimize ve engellilere yönelik "Alo Evlat Hattı" projesini hayata geçirdik. Ödüller aldığımız, ülkemize örnek olan "Alo Evlat Hattı" projesi sayesinde kimsesi olmayanların kimsesi olmak için yola çıktık. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sosyal hayatın içerisinde yer almaları için farklı etkinlikler düzenliyoruz. Huzur evi eksikliğini onları yuvalarından mahallelerinden, komşularından ayırmadan büyük ölçüde gideriyoruz. Ancak önerdiğiniz Huzur Evi projesini de gerekli makamlara ileteceğiz" dedi.

Yeni Kaymakamlık binasına ulaşım hakkında ki soruları da cevaplayan Başkan Üzülmez, "Bu konu hakkında kooperatif, UKOME ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşmeler yapıldı. Alt yapısı yapılırken taşınma oldu. Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni Kent Meydanı için de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arslanbey - Kent Meydanı bağlantı yolu konusunda da bilgi veren Başkan Doğan, "Kamulaştırma çalışmaları başladı. Hızlı bir şekilde bitecek. Yollar açılacak. Bağlantı köprüsüne bağlanacaktır. Vatandaş mülkiyetindedir. Bizzat görüştüm onlarda hazır durumdadır" açıklamasında bulundu.

Arslanbey-Rahmiye arasında çok fazla kasis bulunması hakkında kendisine de şikayetler geldiğini belirten Başkan Üzülmez, "Bizim yaptığımız bir konu değildir. Büyükşehir Belediyemize bu noktada gereken bilgi verildi. Ayrıca da bireysel şikayetler yapıldı. Dahilimiz dışında uygulanmıştır. Bu konuda olması gereken yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, meclis gündeminde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü 2018 mali yılı gelir tarife cetveli oy birliği ile kabul edildi.

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