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Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü ‘Mevlid-i Nebi’ Özel Programı Düzenledi

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Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü ‘Mevlid-i Nebi’ Özel Programı Düzenledi
Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, Hz. Muhammed (SAV) doğumunun kutlandığı Mevlid-i Nebi Özel Programı düzenlendi.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, Hz. Muhammed (SAV) doğumunun kutlandığı Mevlid-i Nebi Özel Programı düzenlendi.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Meclis Üyeleri ve Kartepeli vatandaşlar katıldı.

Mevlid-i Nebi programına, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Ardından bilgi evi öğrencilerinin okuduğu şiirlerle süslenen program, Çocuk Kulübü Korosunun söylediği üç farklı ilahiyle devam etti. Bilgi evi öğrencisinin okuduğu, Hz. Muhammed (SAV)'in ilk ve son haccı olan veda haccında 124 bin Müslümana karşı yaptığı Veda Hutbesi ile son buldu.

Düzenlenen programa katılamayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in selamlarını ileten Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, "Amacımız yeni Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımızı yetiştirmenin yanı sıra tüm cihana refah ve iyilik çerçevesinde, Allah ve peygamber sevgisi kalplerinde yer bulmuş nesiller yetiştirmektir. Bu bağlamda elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Başkanımız bugün burada olmak çok istedi ancak yoğun iş programından dolayı katılamadı. Bende size Başkanımızın selam ve sevgilerini getirdim. Bu güzel programda emeği geçen Bilgi Evi öğretmenlerimizi ve çocuklarımızı tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Programa katılan misafirlere 40 Hadis'in yazılı olduğu kitap ayracı ve akide şekeri hediye edildi. Mevled-i Nebi programı sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

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