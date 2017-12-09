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Kartepe’de Eski Seka Lojmanları İhalesi Yapıldı

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Kartepe’de Eski Seka Lojmanları İhalesi Yapıldı
Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından eski Seka Lojmanları restorasyon uygulama yapım işi için ihale yapıldı.

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından eski Seka Lojmanları restorasyon uygulama yapım işi için ihale yapıldı.

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü tarafından talep edilen eski SEKA Lojmanları restorasyon uygulama yapım işi, belediye toplantı salonunda açık ihale usulü ile ihale edildi.

Kartepe Belediyesi toplantı salonunda Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı İbrahim Bahri Özyılmaz başkanlığında yapılan ihaleye katılımcılar tarafından teklifler verildi. Yaklaşık maliyetin 1 milyon761 bin 293 TL olan ihaleye istekliler tarafından verilen en düşük teklif 1 milyon 249 bin 266,05 TL olurken, en yüksek teklif ise 1 milyon 346 bin 837 TL oldu.

Verilen tekliflerin açıklanması ardından ihale komisyonu başkanı tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumunu sona erdirdi.

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