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Kartepe’de Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor

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Kartepe’de Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor
Kartepe Belediyesi, ilçe genelindeki asfalt, parke ve kaldırım düzenlemelerine ara vermeden devam ediyor.

Kartepe Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına hız verdi.

Kartepe Belediyesi, ilçe genelindeki asfalt, parke ve kaldırım düzenlemelerine ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler üst yapı planlamaları kapsamında yaya güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaların bir ayağını da Dumlupınar mahallesinin ana arter güzergahlarında yaptı. Sert kış günleri öncesi hızlanarak büyük bir bölümü tamamlanan çalışmada ekipler, Ulus caddesi ve Özbey sokak üzerindeki yaya kaldırımı düzenlemelerinde önemli mesafe kat etti.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Vizyon projelerimiz doğrultusunda asli belediyecilik hizmetlerimiz de aralıksız devam ediyor. Halkımıza yakışan hizmetleri sağlamak adına üst yapı düzenlemeleri çerçevesinde kaldırım, parke ve asfalt yolları hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. Yeni yılda da Kartepelilere yakışan hizmetleri sağlamak için çözüm odaklı çalışmalarımız ivme kazanarak sürecektir" dedi.

Kartepe’de Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor

Kartepe’de Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor

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