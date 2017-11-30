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Kartepe’de Toprağa Saygı Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Kartepe’de Toprağa Saygı Yürüyüşü Gerçekleştirildi
Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Biriminin önderliğinde lisesi öğrencileri...

Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Biriminin önderliğinde lisesi öğrencileri ile birlikte toprağa saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yapılan doğa yürüyüşünde gençlere toprakla ve toprak bozulumu ile ilgili bilgiler verildi. Öğrenciler, ormanlık alan ziyareti yaparak ağaçlar, bitki türleri, ağaçların yaprak yapıları, çevrelerinde yaşayan bitki türleri, bu bitkiler üzerinde yaşayan asalak canlılar ve mantarlar hakkında bilgi sahibi oldular. Ayrıca öğrenciler meşe ağacının tohumu olan palamudu toplayarak, erozyonla mücadelede en etkin yöntem olan ağaçlandırma çalışmalarına da katkı sağladılar. Tohum çimlendirme ve fidanın oluşumunun da anlatıldığı yürüyüşte, gençler konuya oldukça ilgi göstererek, palamut çimlendirme ve fidan dikimi etkinlikleri de yapmak istediklerini, Kartepe Belediyesinin bu konuda kendilerine destek olacağına inandıklarını belirttiler.

Kartepe Belediyesinde Çevre Yüksek Mühendisi olarak görev yapan ve TEMA Kartepe İlçe Sorumlusu olan Gökçen Gönülay, "Toprak bozulması doğadaki tüm canlıları etkilemektedir. Tüm karasal yaşam doğrudan toprağa bağlıdır. Dünyadaki toprakların 1/3'ü insan eliyle bozulmaktadır. Toprağımızı korumak için bilinçli bir şekilde tedbirler almalı, bilinçsiz gübreleme yapmamalı, eğim yönünde sürüm yapılmamalıdır. Ayrıca ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarına çok önem verilmelidir" dedi.

Konu ili ilgili olarak Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin ise, "Yapılan çalışmada öğrenciler doğayla baş başa oldukça güzel vakit geçirirken, tohumun nasıl oluştuğu, tohumdan nasıl fidan oluştuğu konularında yerinde eğitim aldılar. Bu uygulama ile gençlerimiz hayatları boyu unutamayacakları bir deneyim sahibi oldular" diye konuştu.

Erozyonla Mücadele Haftası sebebi ile böyle bir çalışma yaparak ağaçlandırmanın arttırılmasını ve çocuklara ağaç sevgisi aşılamayı amaçladıklarını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, "Ağaçlar sadece insanlar için oksijen kaynağı değil aynı zamanda toprağın koruyucusu ve insandan başka diğer canlı türlerine de ev sahipliği yapmaktadırlar. Bunun bilincinde nesiller yetiştirmek ise bizim en büyük sorumluluklarımızdandır. Her yıl binlerce hektarlık toprağın yanlış uygulamalar sonucunda bozuluma uğramaktadır. Gerekli tedbirleri alarak, gelecek nesile doğru kullanım ve koruma yöntemlerini öğrettiğimizde sorunun bir nebze de olsa azalacaktır" ifadelerini kullandı.

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