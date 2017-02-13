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Kartepe’den Selçuklu’ya Ziyaret

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Kartepe’den Selçuklu’ya Ziyaret
Kocaeli'nin Kartepe İlçe Belediyesi'nden bir heyet, teknik incelemelerde bulunmak üzere Selçuklu" yu ziyaret etti.

Kocaeli'nin Kartepe İlçe Belediyesi'nden bir heyet, teknik incelemelerde bulunmak üzere Selçuklu" yu ziyaret etti.

Ülkeye ve şehre kazandırdığı prestijli eserlerle belediyecilik faaliyetlerinde öncü olan Selçuklu Belediyesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinden belediyelere örnek olmaya ve fikir vermeye devam ediyor. Kartepe Belediyesi'nden gelen bir heyet, teknik incelemelerde bulunmak üzere Selçuklu'yu ziyaret etti. Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fen işleri Müdürlüğü ve meclis üyelerinden oluşan heyet, ilk olarak Selçuklu Belediyesi hizmet binasını ziyaret etti. Heyet, Selçuklu Belediyesi tarafından eğitim, kültür ve sağlık alanında gerçekleştirilen projelerin anlatıldığı tanıtım programının ardından Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Kartepe'de Atla Terapi Merkezi projesini hayata geçirmek için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, "Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen birçok projeyi yerinde inceleme fırsatı bulduk. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi ve merkez içerisinde bulunan Atla Terapi Merkezi, Kartepe'de uygulamak istediğimiz atla terapi merkezi için örnek olacak. Selçuklu Belediyesi'nin uyguladığı projeler takdire şayan, Selçuklu Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a başarılar diliyor, misafirperverliklerinden dolayı ekibine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Heyet daha sonra Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Mevlana Müzesi, Tarihi Bedesten Çarşısı, İnce Minareli Medrese, Alaaddin Tepesi ve Sille'yi ziyaret etti.

Kartepe’den Selçuklu’ya Ziyaret

Kartepe’den Selçuklu’ya Ziyaret

Kartepe’den Selçuklu’ya Ziyaret

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