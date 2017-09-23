Kartepeli Motorcular Kupalarıyla Üzülmez’i Ziyaret Etti

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in destekleri ile büyük başarılara imza atan Kartepe Motosiklet Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay ve sporcuları...

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in destekleri ile büyük başarılara imza atan Kartepe Motosiklet Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay ve sporcuları Başkan Üzülmez'i ziyaret ettiler.

Geçtiğimiz günlerde yapılan "Yakın Karadeniz İkinci Düzce Baja Rallisi'nde R1, R2, R3 ve R4 kategorilerinde yarışan sporcular, 4 gün boyunca kıyasıya mücadele ettiler. Kartepe Motosiklet Spor Kulübü 5 enduro, 4 atv olmak üzere toplamda 9 yarışçı ile katıldığı yarışta, sporcuların hepsi kupalarla geri döndüler. Elde ettikleri başarı sonrasında Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay ve sporcular Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'i makamında ziyaret ettiler.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez genç sporcuları kapıda karşıladı. Başkan Üzülmez, Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay'ı başarılarından dolayı tebrik ederek, "Arslanbey'de bulunan herkesi sporcu yaptın" sözlerine kolay "Başkanım öyle bir enerji varmış. Bu enerjiyi sporda değerlendiriyoruz" sözleriyle cevap verdi.

Düzce'de yapılan Bahar Ralli'sinde elde edilen başarıdan söz eden Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay, "Düzce'de düzenlenen yarışma 450 kilometrelik bir etaptır. 4 gün boyunca yarışmalar yapıldı. Düzce'nin 7 ilçesini kapsayan bir yarışma oldu. Spor kanalları tarafından canlı yayın verildi. Canlı yayın esnasında elde ettiğimiz başarılar sonrasında Kartepe'den bahsedilmiştir. Yarışmaya Kartepe'den sporcuların katılmaması durumunda yarışmanın olamayacağından söz edildi. Kartepemizde parkur yapılması noktasında geldiğimiz durumu size anlatmak için geldik. Bu spor stadyumlarda yapılmaya başlanmıştır. Bu sayede yarışlar çok daha iyi izlenmektedir" dedi.

Kartepe Belediyesi bünyesinde Spor Koordinatörlüğü'nün kurulduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Bizler her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk. Yapılacak olan bu projeye sıcak bakıyorum. Turizm ile birlikte entegre olan bütün spor dallarını destekliyoruz. Kartepemiz sporun merkezi olması için çalışıyoruz. Sizlerin başarısından dolayı tebrik ediyorum. Yapılan yarışta Kartepemizin anlatılması bizi sevindirdi. Birçok spor dallarında yarışlar yapılmaktadır. Önümüzdeki hafta teleferik ihalesi yapılacaktır. Kartepe'nin 50 yıllık hayalini gerçekleştirmeyi Allah bizlere nasip etti. Bu ihale ile Kartepemize 200 Milyon liralık bir yatırım yapılacak. Yap-işlet-devret modeli ile ihale yapılacaktır. Belediyemizin kasasından para çıkmayacaktır. Bu yatırım sayesinde Kartepemiz önemli bir kazanım elde edecektir. 29 yıl sonra ise tesis Kartepe Belediyesi'ne geçecektir" açıklamasında bulundu.