Kartepe’nin Minik Kalplerinden Örnek Davranış

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, son zamanlarda hayvanlara yönelik yapılan ve şiddet eylemlerine tepki göstermek, hayvan sevgisine dikkat çekmek...

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, son zamanlarda hayvanlara yönelik yapılan ve şiddet eylemlerine tepki göstermek, hayvan sevgisine dikkat çekmek için farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Kartepe Belediyesi okul sonrası eğitim-öğretim desteği veren Bilgi Evleri'nde 7-13 yaş aralığındaki çocuklara 17 merkezde ücretsiz hizmet veriyor. Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, eğitsel ve sosyal faaliyetleri ile Kartepeli çocukların gelişmesine önemli katkı vermeye devam ediyor. Mental aritmetik, drama eğitimi, kulüp çalışmaları ve değerler eğitimi ile yeni eğitim öğretim yılında da Kartepeli çocukları eğiten bilgi evleri, değerler eğitimine ayrıca hassasiyet gösteriyor.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, sevgi, saygı, dürüstlük, kardeşlik, sorumluluk adalet, barış, iyimserlik, duyarlı olma, hoşgörü, güven, paylaşmak yardımseverlik ve daha birçok manevi ve kültürel değeri tam olarak kavrayabilmeleri ve edinebilmeleri için eğitimlerini aralıksız sürdürürken, uygulamalı eğitimi ile çocukların daha somut ve daha anlaşılır bir şekilde bu değerleri kişisel ve sosyal yaşantılarına yansıtabilmelerine yardımcı oluyor. Havaların soğuması ile birlikte bakıma muhtaç sokak hayvanları için yeni yaşam alanları oluşturan çocuklar, küçük dostlarını unutmadı. Sevgi ile barınakları boyayan çocuklar, ayın değeri olan duyarlı olmanın insani gerekliliğinin altını bir kez daha çizmiş oldu.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nin Aralık ayı değeri "Duyarlı Olmak" olarak belirlenirken, eğitmenler tarafından tüm bilgi evlerinde işlenmeye devam ediyor. Bilgilendirme programının ardından uygulamalı eğitime geçen eğitmenler, "Duyarlı olmanın temelinde sevgi vardır. O yüzden her şey sevgiyle güzeldir. Çocuklarımız bu bilinçle sevgiyle büyüyen çocuklar olarak yetiştiriyoruz. Dünyayı sevgi kurtaracak. Bu ayki değerimiz "Duyarlı Olmak" başlığı altında hayvan sevgisini işledik ve öğrencilerimizle birlikte hayvanlara yapılan zulme dikkat çekmek için güzel bir aktivite gerçekleştirdik. Çocuklarımız bu çalışmayı zevkle ve heyecan duyarak yaptılar. Onlarla gurur duyuyoruz" dediler.