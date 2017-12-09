Kartepe’ye Bir Spor Salonu Daha Yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu yapım işi ihalesi 11 Aralık'ta yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu yapım işi ihalesi 11 Aralık'ta yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu yapım işi ihalesi 11 Aralık'da yapılacak. Öğrencilerin spor aktivitelerini rahatça yapabilmelerini sağlayan salonlar, farklı spor dallarında da antrenman yapma imkânı veriyor. Isıtma ve soğutma sistemleri bulunan salonlar her hava durumunda spor yapma olanağı barındırıyor. Kapalı spor salonun inşasının, 345 takvim gün sürmesi planlanıyor.

Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilecek spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı 13 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Birinci katta ise diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare 3 adet salon yapılacak.

Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alacak. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozitpanel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanılacak. 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulaması yapılacak.