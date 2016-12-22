  • BIST 77.508
  • Altın 127,591
  • Dolar 3,5119
  • Euro 3,6723
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 7 °C
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • FETÖ tanığından 'İhtilal' itirafı
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • FETÖ tanığından 'İhtilal' itirafı
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Kartopu Oynarken 10 Metrelik Çukura Düştü

» »
Kartopu Oynarken 10 Metrelik Çukura Düştü
Gaziantep'ta kar topu oynayan 12 yaşındaki çocuk 10 metre derinlikteki çukura düştü.

Gaziantep'ta kar topu oynayan 12 yaşındaki çocuk 10 metre derinlikteki çukura düştü. İtfaiye ekiplerinin nefes kesen kurtarma operasyonuyla çocuk kurtarıldı.

Şahinbey ilçesine bağlı Aydınbaba Mahallesi 9 Nolu Sokak üzerinde bulunan mağaranın yanında arkadaşlarıyla birlikte karda oyun oynayan 12 yaşındaki Abdullah A. isimli çocuk, ayağının kayması sonucu mağaranın yanında bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düştü. Düştüğü çukurda mahsur kalan çocuk, bir süre sesini duyurabilmek için yardım çığlıkları attı. Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu fark edince hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise kurtarma operasyonu başlattı. İlk olarak kendi güvenlik önlemlerini alan itfaiye ekipleri, halat yardımıyla kuyuya inerek çocuğa ulaştı. Korku dolu gözlerle kurtarılmayı bekleyen Abdullah Akkuş'u sakinleştiren itfaiye personeli, daha sonra kurtarma operasyonla çocuğu kucağına alarak dikkatli bir şekilde çukurdan çıkartmayı başardı. Düşmenin etkisiyle hafif yaralanan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Nefes kesen operasyonun ardından itfaiye ekipleri çevredekiler tarafından alkışlandı.

Kartopu Oynarken 10 Metrelik Çukura Düştü

Kartopu Oynarken 10 Metrelik Çukura Düştü

Kartopu Oynarken 10 Metrelik Çukura Düştü

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Batman’da Dev Projenin Açılışı Yapıldı22 Aralık 2016 Perşembe 16:08
  • Öğrencileri İçin ’Taş Köşesi’ Kurdu22 Aralık 2016 Perşembe 16:05
  • Expo 2016 Antalya Ajansı 48. Yönetim Kurulu Toplantısı22 Aralık 2016 Perşembe 15:49
  • Malatya’da Kar 70 Kırsal Mahallenin Yolunu Kapattı22 Aralık 2016 Perşembe 15:48
  • Şehit Anasından Hüzünlü Dokunuş22 Aralık 2016 Perşembe 15:38
  • 21-25 Aralık Mücadele Ve Şehitler Haftası22 Aralık 2016 Perşembe 15:38
  • Konya’da Okul Tatili Uzatıldı22 Aralık 2016 Perşembe 15:28
  • Karaya Oturan Gemiyi Kurtarma Çalışmaları Durduruldu22 Aralık 2016 Perşembe 15:27
  • Kaymakam Özyiğit: “Sürüklenen Gemi Kontrol Altında”22 Aralık 2016 Perşembe 15:27
  • Yanmaz İnşaat Levhası, Yangını Hapsedecek22 Aralık 2016 Perşembe 15:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti