Karünder’den Hastane Açıklaması

Karabük Üniversite Yaptırma Yaşatma ve Turizmi Geliştirme Derneği (KARÜNDER) Başkanı Erol Börekçi, kente yeni tıp fakültesi hastanesi ve diş hekimliği...

Karabük Üniversite Yaptırma Yaşatma ve Turizmi Geliştirme Derneği (KARÜNDER) Başkanı Erol Börekçi, kente yeni tıp fakültesi hastanesi ve diş hekimliği fakültesi hastanesi kurulmak suretiyle halkın mağduriyeti giderilmesini talep etti.

Böreki gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'ün 246 bin civarında nüfusunun olduğunu ve çevre illerle birlikte kentte yoğun bir trafik yaşandığını söyledi.

Kentte daha önce 600 yatak kapasiteli iki devlet hastanesinin kapatılarak yerine 400 yatak kapasiteli ikinci basamak sağlık kuruluşu olan Karabük Devlet Hastanesi kurulduğunu kaydeden Börekçi, "Mevcut kapasiteye odalarda iki hasta yatırılmak suretiyle ulaşılmış olup sağlık bakanlığının odalarda tek hasta kalması önerisine istinaden aslında gerçek kapasite 300 yatak civarındadır. Dolayısıyla yatak kapasitesi daha öncekinin yarısına kadar indirilmiştir. Daha sonra, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan birlikte kullanım protokolüne istinaden Karabük Devlet Hastanesi üçüncü basamak sağlık kuruluşuna çevrilmiş ve adı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmiştir. Bu olumlu gelişme ile birlikte günümüze kadar toplam 120 civarında Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve uzmanlık öğrencisi istihdamı yapılarak Karabük halkına daha yüksek kalitede ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunulmaktadır. Ancak, bütün bu olumlu gelişmelere rağmen Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasının daha önce küçük bir Devlet Hastanesi olarak planlanması nedeniyle hemşehrilerimiz hastanede yaşanan yoğunluk nedeniyle mağduriyetler yaşamaktadırlar. Ayrıca, ilimizde birinci basamak sağlık kuruluşu olan Aile Hekimliği mevcut iken, ikinci basamak sağlık kuruluşu bulunmaksızın üncü basamak sağlık kuruluşunun bulunuyor olması hastaların durumları ile uyumlu hastanelere gitmesinin önünü kesmekte ve tüm hastaları zorunlu olarak Eğitim Araştırma Hastanesine yönlendirmektedir. Çevre il ve ilçelerden hastanemize gelen hastaların sayılarının da artması ile birlikte bu hastanede takip edilmesi gereken hastalarımız gereken hizmeti alamamakta ve mağduriyetler yaşanmaktadır. Acil servislerin yeterinden fazla kalabalık ve yoğun olması, yeterli yatak sayısının olmaması, hekim başına düşen hasta sayısının sağlıklı muayene ve sonuç alınabilecek sayılardan fazla olması ve hastaların ilgili doktorlardan aynı gün çoğunlukla muayene için sıra bile alamamaları, özellikle gelen Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadro aldıktan sonra kalmayı tercih etmemesi ve Üniversite hastanesi olmaması nedeni ile kalmaları ile ilgi koşulların geliştirilememesi ve sağlık kuruluşumuzdan ayrılmaları, Devlet hastanesi ve Üniversite hastanesi yönetim anlayışının fark oluşturması, hastaların çok günler öncesinden bile muayene ve tetkikler için zamana ihtiyaç duymaları hastalarımızı mağdur etmektedir. İki yıl sonra Tıp Fakültesi öğrencilerinin de eğitim amacıyla hastaneye gelmeleriyle birlikte bina içerisindeki sıkışık durum daha da artacaktır" dedi.

KARÜNDER Başkanı Erkan Börekçi, yaşanan mağduriyetlerin kentte mevcut olan bu yapının kademeli olarak sona erdirilmesini de talep ederek, "Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği

fakültesi hastanesi kurulmak suretiyle halkımızın mağduriyeti giderilmelidir.

Yeni yapılacak "Tıp Fakültesi Hastanesi" ve "Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi" hastanenin il içerisindeki mevcut iskan alanlarının dışında, geniş bir alanda ve ulaşım sorunu olmayan bir mekanda çözülmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. Bu talebimize öncelikle Karabük Üniversitesi rektörümüzden, Karabük Üniversitesi yönetiminden, Karabük milletvekillerinden, Karabük'te hizmet veren ve Karabük dışında Karabüklülerin kurmuş oldukları STK ve yöneticilerinden ve hemşehrilerimizden destek talep etmekteyiz.

Bizde bu hedefe ulaşılması hususunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.