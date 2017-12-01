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Kasaplardan yerli et tüketimi için çağrı

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Kasaplardan yerli et tüketimi için çağrı
Samsun Kasaplar Odası, “1 kg Sırbistan eti alacağına 750 gr yerli et al. Hem kasabına hem çiftçine sahip çık” yazılı broşürleri bütün kasaplara dağıttı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ithal edilen ucuz etlerin satışına belirlenen market zincirlerinde devam ediyor. Vatandaşlar bu etlere yoğun ilgi gösterirken, durumdan memnun olmayan kasaplar, “1 kg Sırbistan eti alacağına 750 gr yerli et al. Hem kasabına hem çiftçine sahip çık” yazılı broşürleri dükkanlarına astılar.

İthal etin kasapları olumsuz etkilediğini ve milli besiciliği zarara uğrattığını ifade eden Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, “Vatandaşlarımızı yerli et tüketmeye davet ediyoruz. Yerli etimize sahip çıkmazsak, ithal et sıkıntısı olduğunda yerli etin kilosu 100 liraya kadar çıkabilir. Vatandaşlarımız, yerli etine, üreticisine ve kasabına sahip çıksınlar. Federasyon Başkanımız, Tarım Bakanımız ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından uzun bir süre geçmesine rağmen hala bir çözüm üretilmedi. Hala marketlerde ucuz ithal et satılıyor. Bu, üretici ve kasaplar için doğru bir şey değil. Ucuz ithal et, haksız rekabete giriyor. Devletimizden bize sahip çıkmasını istiyoruz. Devletimizin yerli etin fiyatını nasıl düşeceğini araştırmalı, ithali çözüm olarak görmemeli. Yerli üreticiyi ve kasabı desteklemek amacıyla broşür dağıttık. Samsun ilindeki 100 kasaba üzerinde, ‘1 kilo Sırbistan eti yerine 750 gram yerli et alın, kasabınıza ve üreticinize sahip çıkın’ yazılı broşür dağıttık. Bu fikrin sonrasında vatandaşlar biraz daha duyarlı olmaya başladı. Bu uygulamanın faydasını görmeye başlarız diye umuyorum” dedi.

kasaplar(omur-sen).jpgkasaplar1.jpgKasaplarda şu anda kıyma 35 TL, kuşbaşı 38 TL, bonfile 65 TL, dana pirzola 45 TL, kuzu pirzola 50 TL’den satışa sunuluyor. 

 

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