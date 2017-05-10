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Kaşıkçı, Toki Konutlarını Yapan Yetkili Firmalarla Bir Araya Geldi

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Kaşıkçı, Toki Konutlarını Yapan Yetkili Firmalarla Bir Araya Geldi
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, ilçede TOKİ konutlarını yapan firmaların yetkilileriyle...

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, ilçede TOKİ konutlarını yapan firmaların yetkilileriyle bir araya geldi.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, karşılaşılan sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Mahmut Kaşıkçı, "Hem TOKİ konutları yapımında çalışan arkadaşlarımızdan hem sahada çalışan müteahhit firmalarımızdan, yani şu an ilçenin genelinde çalışan tüm arkadaşlarımızdan isteğimiz şu, sahada oluşan herhangi bir sorunu bize bildirmeleridir. Bizde sorunun çözümünü gerçekleştirelim. Kurumlarla ilgili oluşan bir sorunda muhatabınız benim ve bunu da çözeriz. Bizim hedefimiz bu yılın sonunda, bin 830 konutu bitirmek ve insanlarımıza anahtarlarını teslim etmek. Artık insanlarımızın rahat, konforlu ve huzurlu bir ortamda oturmalarını sağlamak istiyoruz. Bizim önceliğimiz ve gayretimiz bu yönde. Yereldeki kurumlar olarak bizim yetkili firmalarımız için yapabileceğimiz ne varsa yapar, o kolaylığı sağlarız. Vatandaşlarımızın bir an önce sıcak yuvalarına kavuşmalarını bir tek biz istemiyoruz, bunu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız da istiyor. Çalışmaların hızlı bir şekilde yapılmasını, vatandaşların rahat ve huzurlu evlerine yerleşmelerini istiyorlar" dedi.

Kaşıkçı, 31 Aralık'tan önce anahtar teslimi yapmak için herkesin elinden geleni yapmasını istedi.

Kaşıkçı, Toki Konutlarını Yapan Yetkili Firmalarla Bir Araya Geldi

Kaşıkçı, Toki Konutlarını Yapan Yetkili Firmalarla Bir Araya Geldi

Kaşıkçı, Toki Konutlarını Yapan Yetkili Firmalarla Bir Araya Geldi

Kaşıkçı, Toki Konutlarını Yapan Yetkili Firmalarla Bir Araya Geldi

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