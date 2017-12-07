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Kasım Ayında Dergilik’ten 2.6 Milyon Dergi, 908 Bin Gazete Okundu

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Kasım Ayında Dergilik’ten 2.6 Milyon Dergi, 908 Bin Gazete Okundu
Dijital yayıncılıkta en çok takip edilen uygulamalardan Dergilik, Kasım ayı rakamlarını açıkladı.

Dijital yayıncılıkta en çok takip edilen uygulamalardan Dergilik, Kasım ayı rakamlarını açıkladı. Yılın on birinci ayında Dergilik'ten 2.6 milyon dergi, 908 bin gazete okundu. Yılbaşından bu yana yüzde 477 artışla okuyucu sayısını arttıran Dergilik'te, indirilen toplam dergi sayısı yaklaşık 16.6 milyona ulaştı.

Dergilik, Kasım ayı rakamlarını açıkladı. Kasım'da Dergilik uygulamasında 2.6 milyon dergi, 908 bin gazete ile birlikte 3,5 milyon yayın okundu. Yayınların ulaşılabilirliğini arttırarak önemli bir katkı sağlayan Dergilik 2017 yılında yüzde 477'lik büyüme kaydetti, yılbaşından bu yana ise yaklaşık 16.6 milyon yayını okuyucuyla buluşturdu. Uygulama, 2017'nin ilk 11 ayında 4 milyon kullanıcı tarafından indirildi. Yenilikçi yapısıyla dikkat çeken uygulama, dergi ve gazeteleri indirip dilediğiniz zaman internetiniz olmadan da okuyabilmeye imkan sağlıyor.

Gazete sayısı 24'e ulaştı

Dergilik, rafındaki gazete sayısını her geçen gün arttırdı, Kasım'da Hürriyet, Sabah, Daily Sabah, Milliyet, Vatan, Akşam, Güneş, Star, Türkiye, Takvim, Karar, Yeni Birlik, Yeni Şafak, Fotomaç ve İstanbul Ticaret Odası gazetesinden oluşan ulusal gazeteler listesine Fanatik ve Posta gazetelerini de ekleyerek toplam 24 gazeteye ulaştı.

İki yeni yerel gazete Dergilik'te

Türkiye'nin en büyük şehirlerine ait yerel gazeteler Erzurum Pusula Gazetesi, Samsun Haber Gazetesi, Ankara Sonsöz Gazetesi, Eskişehir Anadolu ve İzmir Yeni Asır'ı bünyesinde barından Dergilik, Kasım ayında iki önemli yerel gazeteyi daha uygulamaya dahil etti. Bursa'dan A Gazete ve Antalya'dan Yeni Alanya, Dergilik'ten erişilebilir yerel yayınlar listesine katıldı.

Dergilik'in en büyük hedeflerinden biri de tüm yerel yayınları bünyesinde toplama olarak bildirdi.

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