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Kasım Ayında En Fazla Külçe Altın Kazandırdı

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Kasım Ayında En Fazla Külçe Altın Kazandırdı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Aylık en yüksek reel getiri Kasım ayında külçe altında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,95, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,49 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 3,73, euro yüzde 3,57 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık BIST 100 endeksi yüzde 0,42, mevduat faizi yüzde 1,12 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4,39 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 4,28, euro yüzde 4,11, BIST 100 endeksi yüzde 0,10 oranında reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 0,60 ve DİBS yüzde 3,89 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,51, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,24 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,73 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,74 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,00 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26,62 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,74 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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