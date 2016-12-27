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Kasım Ayında Ttk’daki Kazalarda 212 İşçi Yaralandı

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Kasım Ayında Ttk’daki Kazalarda 212 İşçi Yaralandı
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait işyerlerinde geçen Kasım ayında meydana gelen çeşitli iş kazalarında 212 işçi yaralandı.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait işyerlerinde geçen Kasım ayında meydana gelen çeşitli iş kazalarında 212 işçi yaralandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), Kasım 2016 iş kazaları istatistiklerini açıkladı. Genel Müdürlük, Armutçuk, Amasra, Üzülmez, Karadon ve Kozlu Müesseselerinde meydana gelen iş kazalarında 212 işçi çeşitli iş kazalarında yaralandı.

Kasım ayı iş kazaları istatistiklerine göre Genel müdürlükte 1, Armutçuk Müessesesinde 35, Amasra Müessesesinde 19, Üzülmez Müessesesinde 51, Karadon Müessesesinde 59, Kozlu Müessesesinde 47 işçi olmak üzere toplam 212 işçi çeşitli iş kazalarında yaralandı. Öte yandan kurumun 2015 yılı iş kazaları istatistiğine göre ise toplamda 2 bin 122 işçi çeşitli iş kazalarında yaralandı.

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