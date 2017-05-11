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Kasımpaşa, Çaykur Rizespor’a Karşı

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Kasımpaşa, Çaykur Rizespor’a Karşı
Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 30 haftada lacivert-beyazlılar 40 puanla 7. sırada, mavi-yeşilliler ise 27 puanla 16. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin 14. haftasında Rize'de oynanan maçı Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.

Bu sezonki 6. randevu

Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor bu sezon ligde ve kupada 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda lacivert-beyazlılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-yeşilliler ise 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maçta ise galip taraf çıkmadı. Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'nda da Rize'yi elemeyi başardı.

Geçtiğimiz hafta TT Arena'da karşılaştığı Galatasaray'ı yenen Kasımpaşa, seri galibiyetler peşinde. Ligde 17. sırada bulunan Çaykur Rizespor ise alt sıralardan kurtulmak için 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.

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