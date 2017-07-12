Kasımpaşa’da Hazırlıklar Sürüyor

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde akşam yaptığı çalışmalarla devam etti.

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde akşam yaptığı çalışmalarla devam etti.

Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pozisyon çalışmasıyla sona erdi.

Kaleciler ;Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Nejdet Şen ile ayrı olarak çalıştı.

Kasımpaşa, yarın saat 09.00 ve 19.00'da yapacağı çalışmalarına hazırlıklarına devam edecek.