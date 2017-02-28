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Kaski’de Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İhalesi

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Kaski’de Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İhalesi
KASKİ Genel Müdürlüğü'nce, "Tomarza Akdere ve Dadaloğlu ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapım işi" ihalelerinin, açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek...

KASKİ Genel Müdürlüğü'nce, "Tomarza Akdere ve Dadaloğlu ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapım işi" ihalelerinin, açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.

Söz konusu ihaleler, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda yapıldı.

Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda, saat 14.00'da gerçekleştirilen ve günün ilk ihalesi olan Tomarza Akdere ileri biyolojik arıtma tesisi yapım işine 2 firma katıldı. Bunlardan; Korkmazlar İnşaat 1.422.000,00 lira, Motif İnşaat 1.548.000,00 lira teklif verdi.

Tomarza Dadaloğlu ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapımı için ise 2 firma teklif verdi. Firmalar ve teklifleri ise Korkmazlar İnşaat 1.542.000,00 lira, Motif İnşaat 1.600.000,00 lira.

İhale sonuçları komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirlenecek.

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