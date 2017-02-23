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Kaski’de İhale Günü

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Kaski’de İhale Günü
KASKİ Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ihalelerin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.

KASKİ Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ihalelerin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.

İhalelerin, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda düzenlendiğini belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, " Söz konusu ihaleler; Özvatan ilçesi Küpeli mahallesi kanalizasyon şebeke hattı ile Tomarza ilçesi Büyükcanlı ve Çulha mahalleleri kanalizasyon şebeke hattı inşaat işi ihaleleri," dedi.

İki ihalenin de, KASKİ'nin resmi web sayfası olan (www.kaski.gov.tr) adresinden canlı yayınlandığını ve vatandaşların buradan rahatlıkla ihaleleri takip edebildiklerini açıklayan Batukan, ihaleye katılan firmalar ve teklifleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Özvatan ilçesi Küpeli mahallesi kanalizasyon şebeke hattı işine 10 firma katıldı. Bunlardan; Ganem İnşaat 2.097.587,00 lira, Ülker Taah. İnşaat 2.232.300,00 lira, A.S.B. İnşaat 2.246.125,00 lira, Korkmazlar İnşaat 2.377.250,00 lira, Çağan İnşaat 2.472.365,00 lira, Teksen Mühendislik 2.744.684,30 lira, Kerimoğlu Altyapı İnşaat 2.958.750,00 lira, Yıldırım İnşaat 2.996.340,00 lira, Motif İnşaat 2.999.100,00 lira, Adıgüzel İnşaat 3.695.000,00 lira teklif verdi.

Tomarza ilçesi Büyükcanlı ve Çulha mahalleleri kanalizasyon şebeke hattı inşaat işi ihalesine 9 firma katıldı. Bunlardan; Alternatif İnşaat 2.396.367,50 lira, Korkmazlar İnşaat 2.643.910,00 lira, Kirazoğlu İnşaat 2.962.200,00 lira, Bensel İnşaat 2.992.400,00 lira, Kerimoğlu Altyapı İnşaat 3.213.800,00 lira, Çağan İnşaat 3.306.862,50 lira, Motif İnşaat 3.370.775,00 lira, Yıldırım İnşaat 3.452.200,00 lira teklif verdi. Teksen Mühendisliğin teklifi ise teminat mektubu eksikliğinden dolayı geçersiz sayıldı."

Batukan; ihale sonuçlarının, komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirmeden sonra belirleneceğini sözlerine ekledi.

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