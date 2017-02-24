Kaski’de İki İhale Birden

KASKİ Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen iki ihale, Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

KASKİ Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen iki ihale, Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

İhalelerin yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda yapıldığını açıklayan KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, " Bugün yapılan ihaleler; Yeşilhisar ilçesi Musahacılı, Ovaçiftliği ve Yeşilova mahalleleri kanalizasyon şebeke hattı işi ile Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı, Çubukharmanı, Balcıçakırı ve Yeşilköy mahalleleri kanalizasyon kolektör hattı," dedi.

Batukan, ihale sonuçlarının komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirmeden sonra belirleneceğini belirterek, ihaleler ile ilgili şunları söyledi:

"Bugün gerçekleştirilen söz konusu ihalelerden; Yeşilhisar ilçesi Musahacılı, Ovaçiftliği ve Yeşilova mahalleleri kanalizasyon şebeke hattı işi ihalesine 11 firma katıldı. Bunlardan: Kerimoğlu Altyapı İnşaat 2.733.478,00 lira, Gam İnşaat 2.977.185,00 lira, Bentaş Proje İnşaat 3.271.725,00 lira, Korkmazlar İnşaat 3.562.758,00 lira, Kemal Ekşi- Ekşi İnşaat 3.584.322,00 lira, Teksen Mühendislik 3.614.596,00 lira, Özyıldız İnşaat 3.665.425,00 lira, Motif İnşaat 3.726.501,00 lira, Göker Gözütok Mühendislik 3.778.965,00 lira, Adıgüzel İnşaat 3.997.630,00 lira, Çağan İnşaat 4.154.707,00 lira teklif verdi.

Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı, Çubukharmanı, Balcıçakırı ve Yeşilköy mahalleleri kanalizasyon kolektör hattı işi ihalesine 5 firma katıldı. Bu firmaların teklifleri ise şöyle: Kerimoğlu Altyapı İnşaat 3.435.985,00 lira, Motif İnşaat 3.910.120,00 lira, Bensel İnşaat 4.134.400,00 lira, Çağan İnşaat 4.418.190,00 lira, Korkmazlar İnşaat 4.762.065,00 lira."