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Kaski’de Kanalizasyon Hattı Yapım İhalesi

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Kaski’de Kanalizasyon Hattı Yapım İhalesi
KASKİ Genel Müdürlüğü'nce, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda bugün yapılan iki ihalenin, açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının...

KASKİ Genel Müdürlüğü'nce, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda bugün yapılan iki ihalenin, açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.

Söz konusu ihalelerin, KASKİ'nin web sitesinden (www.kaski.gov.tr ) canlı olarak yayınlandığını ve ilgilenen vatandaşların buradan ihaleleri takip edebildiklerini belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda yapılan ihale hakkında şunları söyledi:

" Pınarbaşı ilçesi Kayaaltı ve Karakuyu mahalleleri kanalizasyon hattı işi ihalesine 6 firma teklif verdi. Bunlardan; Akar İnşaat 1.441.410,00 lira, Kerimoğlu Altyapı İnşaat 1.604.374,00 lira, Teksen Mühendislik 1.640.805,12 lira, Yıldırım İnşaat 1.748.100,00 lira, Motif İnşaat 1.833.234,00 lira, Korkmazlar İnşaat 2.216.570,00 lira teklif etti.

Pınarbaşı ilçesi Gültepe, Kayabaşı ve Kurttepe mahalleleri kanalizasyon hattı yapım işine 6 firma teklif verdi. Katılan firma ve teklifleri ise şöyle: Akar İnşaat 1.352.972,84 lira, Kerimoğlu Altyapı İnşaat 1.406.360,20 lira, Ülker Taah. İnşaat 1.580.580,00 lira, Teksen Mühendislik 1.642.607,90 lira, Korkmazlar İnşaat 1.761.779,90 lira, Motif İnşaat 1.831.281,00 lira. "

Batukan; ihale sonuçlarının komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirleneceğini sözlerine ekledi.

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