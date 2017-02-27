Kaski’den Dört İhale

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nce, dört ihalenin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının...

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nce, dört ihalenin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.

İhalelerin Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda yapıldığını ve KASKİ'nin resmi web sayfasından (www.kaski.gov.tr) canlı verildiğini belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, "Söz konusu ihaleler; İçmesuyu muhtelif malzeme alımı, Pınarbaşı Pazarören ileri biyolojik A.A.T. yapımı, Arıtma çamurlarının nihai bertarafı yapılarak enerji elde edilmesi işi ile Tomarza Avşarobası ileri biyolojik A.A.T. yapımı ihaleleri işi ihaleleri" dedi.

İhalelerin yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda yapıldığını açıklayan Batukan, ihale sonuçlarının komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirmeden sonra belirleneceğini belirterek, ihalelere katılan firmalar ve teklifleri hakkında şunları söyledi:

"İçmesuyu muhtelif malzeme alım işi ihalesine 12 firma katıldı. Bunlardan; 1.kısım89 kalem ductil malzeme alımı için Samsun Makine 11.165.500,00 lira, 2.kısım 52 kalem polietilen malzeme alımı için Özhan Grup Alt Yapı Sis. 2.289.907,00 lira, Fırat Plastik 2.348.384,95 lira, Öz Plas Plastik 2.503.476,50 lira, 3.kısım 75 kalem PVC malzeme alımı için Epaş Döküm ve Plastik San. 1.588.633,00 lira, 4.kısım 14 kalem sarı pirinç malzeme alımı için Özhan Grup Alt Yapı Sis. 379.530,00 lira, Serdal Doğan 525.125,00 lira,Bepar Müh. 446.100,00 lira, 5.kısım 11 kalem vana alımı için G.M.S Genel Mak. Pompa Ltd.Şti. 495.200,00 lira, Açılım Teknik 543.655,00 lira, Serdal Doğan 699.920,00 lira, Ersen Doğan Enr. İnş. 722.582,28 lira, 6.kısım 22 kalem hazır tamir malzeme alımı için Serdal Doğan 319.000,00 lira, Açılım Teknik 356.000,00 lira, Ersen Doğan Enr. İnş. 776.254,50 lira, 7.kısım 6 kalem çelik malzeme alımı için Vefa Boru Taah. 2.209.000,00 lira, Volkan Savatlı 2.456.330,00 lira, Ersen Doğan Enr. İnş. 2.531.370,00 lira fiyat teklifi verdi.

Pınarbaşı Pazarören ileri biyolojik A.A.T. yapım ihalesine 6 firma katıldı. Firmalar ve teklifleri: Korkmazlar İnşaat 1.339.000,00 lira, Motif İnşaat 1.432.000,00 lira, Ahmet Saral 1.470.000,00 lira, Arges Arıtma Sanayi 1.594.000,00 lira, Teksen Mühendislik 2.248.798,00, Ekşi İnşaat 2.457.000,00 lira.

Arıtma çamurlarının nihai bertaraftı yapılarak enerji elde edilmesi işi ihalesine 1 firma katıldı. Erciyes Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 20 yıl üretim karşılığında her ay 360.000 kw/saat elektrik veya karşılığı Türk lirası olarak teklif verdi.

Tomarza Avşarobası ileri biyolojik A.A.T. yapımı işi katılan 4 firma ve teklifi ise Korkmazlar İnşaat 1.385.000,00 lira, Motif İnşaat 1.475.00,00 lira, Arges Arıtma San. 1.549.000,00 lira, Ekşi İnşaat 2.442.000,00 lira."