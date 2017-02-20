Kasklı Hırsız 15 Bin Liralık İçki Çaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kasklı hırsız, balık evinden 15 bin TL tutarında içki çaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kasklı hırsız, balık evinden 15 bin TL tutarında içki çaldı. Olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Yukarı Hisar Mahallesi Manavgat ırmağı kıyısında Barbaros Balık Hali içerisinde bulunan bir balık evinde hırsızlık olayı meydana geldi. İş yerinden 15 bin lira değerinde alkollü içki çaldığı belirlenen ve bir ayağı aksayan hırsızın iş yerine gelişinden itibaren hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinin ırmak tarafındaki kapısını zorlayarak açan ve başında motosiklet kaskı bulunan hırsız, ilk olarak alkollü içkilerin bulunduğu dolap içerisindeki içkileri yanında getirdiği çuvala doldurduktan sonra bara yöneldi ve buradan maddi değeri yüksek olan içkileri de alarak çuvala doldurdu. İş yerinden çıkmadan garsonların bahşişinin bulunduğu kutuyu da kontrol eden hırsız kutunun boş olduğunu görünce içkileri doldurduğu çuvalı alarak iş yerinden ayrıldı.

Sabah iş yerinin açılmasıyla ortaya çıkan hırsızlık olayının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yerine gelerek gerekli incelemeleri yaptı. Hırsızın kimliğinin belirlenebilmesi için parmak izi arayan ekipler iş yerinin güvenlik kamerasındaki görüntüleri de aldı.