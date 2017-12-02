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KASMİB'ten yerli oto atağı

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KASMİB'ten yerli oto atağı
KASMİB Yerli Otomobil Fabrikasının Kastamonu'ya kurulması için tam destek vereceğini açıkladı.

Kastamonu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda İlçe Belediye Başkanları ve Meclis üyelerinin de katılımı ile gerçekleştirilen KASMİB Meclis Toplantısında dile getirilen yerli Otomobil fabrikasının Kastamonu'ya kurulması konusu birlik tarafından da tam destek gördü. Konuyla ilgili olarak birlik adına açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı ve KASMİB Başkanı Tahsin Babaş, "Yerli Otomobil Fabrikasının Kastamonu'ya kurulması konusunda çok duyarlıyız. Bu konuyu hayal olarak ifade ediyorlar. Hayal etmeden, talep etmeden bu iş olmaz. Biz bu konuda kamuoyu oluşturduk. 20 Belediye daha bakanlıktan talepte bulunmuş. Şimdi onlar da mı hayalci? Bu konuda birlik ve beraberlik içerinde hareket edip istemek lazım" diye konuştu.

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