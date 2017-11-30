Kaş’ta Aranan Göçmen Kaçakçısı Alanya’da Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu şüpheli polisin yol uygulamasında yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı suçundan aranan Suriyeli Muhammed A.'nin,(35) ilçeye geldiği bilgine ulaştı. Bunun üzerinde ilçenin girişinde uygulama yapan polis, şüpheliyi kullandığı 06 ED 1428 plakalı otomobili durdurarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Suriyeli Muhammed A. emniyetteki işlemlerinin ardından Kaş'a gönderildi.
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