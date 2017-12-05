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Kastamonu, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oldu

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Kastamonu, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oldu
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçildiğini açıkladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçildiğini açıkladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun 2018 yılında Türk Dünyasına Başkentlik yapacağını belirterek, şunları kaydetti: "Kastamonu'muzu hedeflerine ulaştırmak adına aralıksız gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın bir meyvesini daha almanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kazakistan'da gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Daimi Konseyi'nin 35. dönem toplantısı neticesinde Kastamonumuzun 2018 yılı Türk Dünyası Başkentliği kabul edilmiştir. Kastamonumuzun eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkartarak ilimizin ismini hak ettiğimiz Dünya Kültür Miras Listesi'ne yazdırma amacımız doğrultusunda 2018 yılı Türk Dünyası Başkentliğine ev sahipliği yapacak olmamız Kastamonu'muz için tarihi tanıtım vesilelerinden bir tanesi olacaktır. Bu unvan Kastamonumuzun ulusal tanınırlığının yanı sıra uluslararası mecralardaki bilinirliğini de artıracak çok özel bir fırsattır. Tarihi kahramanlıklarla dolu, kültür ve medeniyet şehri Kastamonumuzun inşallah 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması vesilesi ile hak ettiği konumu elde etmeye çok büyük bir adım daha atmış olacaktır. Biz yolda çalışmalarımızı ilk günkü aşkla gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kastamonumuzun gelişimi ve değişimi için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaktan bir adım dahi geri gitmeyeceğiz. Bu yolda büyük bir birliktelikle hareket ederek Kastamonumuzun ismini sadece Türk Dünyası'na değil dünyaya tanıtma fırsatını ele almış bulunmaktayız. Kastamonumuzun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilmesinde emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş olmak üzere, Bakan Yardımcımız Sayın Hüseyin Yayman, Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz, Milletvekillerimiz Sayın Hakkı Köylü, Sayın Metin Çelik ve Sayın Murat Demir ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve bu işte emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

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