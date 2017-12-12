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Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş;

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Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş;
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, tarihi sokak ve çarşıların Türk Dünyası Kültür Başkenti'ne yakışır bir görünüme kavuşturulacağını...

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, tarihi sokak ve çarşıların Türk Dünyası Kültür Başkenti'ne yakışır bir görünüme kavuşturulacağını söyledi.

"Kastamonu'nun tarihi ve kültürel mirasını gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak benim vizyon projemdir" diyerek tarihi bir seferberlik başlatan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Bakırcılar Çarşısı Cephe İyileştirme Projesi ve 2'nci Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nde devam eden çalışmaları inceledi, esnaflar ile sohbet etti.

Gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü teşekkür eden Bakırcılar Çarşısı esnafı geleceğe dönük umutlarının arttığını çarşının atıl bir görünümden tarihi ihtişamına yakışır bir hale kavuşacak olmasının önemine değinerek Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a ve ekibine teşekkür etti.

Hedefinin Kastamonu'yu dünya kentleriyle yarışır bir hale getirebilmek olduğunu söyleyen ve bu doğrultuda Dünya Kültür Miras Listesi'nin önemine değinen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Çalıştığınız zaman mutlaka şehrinize kazanım sağlıyorsunuz. 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olmamız tarihimize ve kültürümüze verdiğimiz değerden kaynaklanmaktadır. İnşallah önümüzdeki süreçte Dünya Kültür Miras Listesi'ne de Kastamonumuzun adını yazdırmayı başaracağız" diye konuştu.

2'nci etap Sokak Sağlıklaştırma ve Bakırcılar Çarşısı Cephe İyileştirme Projesi kapsamında 193 adet tescilli ve tescilsiz binanın iyileştirilmesinin gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Babaş, en kısa sürede çalışmaların sonlanması için gerekenlerin yapılacağını ileterek, "Her projemizde bizlere destek veren değerli esnaflarımıza ve aziz hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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