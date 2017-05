Kastamonu Kitap Günleri

Araştırmacı-Yazar N. Özcan Atamert, ABD'deki Özgürlük Heykelinin Osmanlı'nın parasıyla yapılmış bir heykel olduğunu söyledi.

Araştırmacı-Yazar N. Özcan Atamert, ABD'deki Özgürlük Heykelinin Osmanlı'nın parasıyla yapılmış bir heykel olduğunu söyledi.

Kastamonulular Dayanışma Derneği (KASDER) Kadın Kollarının davetlisi olarak 1. Kastamonu Kitap Fuarına katılan Araştırmacı-Yazar N. Özcan Atamert, fuarı ziyaret eden davetlilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Büyük dedesi 19. yüzyılda yaşamış Mısır Valisi Said Paşa olan Araştırmacı-Yazar N. Özcan Atamert, ABD'deki Özgürlük Heykelinin bilinmeyen yönlerini anlattı.

Araştırmacı-Yazar N. Özcan Atamert, şuana kadar 5 kitap yazdığını belirterek, "Türk halkı, geçmiş tarihini bilmiyor. ABD'deki Özgürlük Heykelini, Fransa'nın hediyesi olarak biliyorlar. Halbuki değil. Mehmet Said Sami Paşa, benim büyük dedem oluyor. 1850'lerde Türk toprağı olan Mısır'dan İngilizleri kovuyor. Mısırlılara ferahlığı, Araplara da özgürlüğü veriyor. Demiryolları yaptırıyor, okullar açtırıyor. Kendisi Fransa'da tahsil görmüş kıymetli bir insandır ve kendi adını taşıyan Mısır Valisi Mehmet Sait Paşa, Fransız mühendis Ferdinand de Lesseps'eye Süveyş Kanalını açtırıyor. Mısır'a da 65 metre yüksekliğinde bir kadın heykeli istiyor. Bu kadın heykelinin koltuğunun altında Kur'an-ı Kerim olacak, üzerindeki elbise Mısırlı kadınların elbisesi olacak, başındaki 7 tane okta Müslümanların 7 sembolünü temsil ediyor. Bu heykel büyük bir törenle Mısır'a konulacak fakat İngilizler, heykelin Mısır'a konulmasına karşı çıkıyor. Çünkü siz, bizi Mısır'dan kovdunuz. Fakat 42 yaşındaki Mısır Valisi Mehmet Said Paşa, zehirlenerek hayatını kaybediyor" dedi.

ABD'deki Özgürlük Heykelinin fikir babasının büyük dedesi Mısır Valisi Said Paşa olduğunu söyleyen Yazar Özcan Atamert, "Heykelin ilk parasını verendir. Heykelin tamamlanmasını da sağlayan ve tüm parasını veren Sultan Abdülaziz'dir. Fransa bu heykelin yapıldığını duyunca tahviller yapılıyor ve Sultan Abdulaziz onları da satın alıyor. Fakat ABD, o yıllarda kendisin tanıtmak istiyor. Mısır Valisi Said Paşa dedemizin yaptırdığı bu Özgürlük Heykeli, Fransa'nın tanınmış heykeltıraşlarından olan Frederic Auguste Bartholdi'n atölyesinde yapılıyor. Sultan Abdulaziz, atölyeye bu heykelin yapılması için bütün parasını veriyor. Fransa'da Paris daha yeni yeni gün yüzüne çıkıyor. Amerika, Fransa'ya Eyfel Kulesini yaptırıyor. Fakat Parisliler ayağa kalkıyor ve bu demir yığınını görmek istemiyoruz diyorlar. Amerikalılarda bunun 1 yıl sonra kaldırılacağını söylüyor. Halbuki bu Eyfel Kulesi, 1 yıl sonra ışıklandırılıyor ve turistlerle birlikte döviz toplamaya başlıyor. Fransa bir müddet sonra bunu kabulleniyor. 7 yıl Sultan Abdulaziz'in ödediği heykel, heykeltıraş Bartholdi'n atölyesinde kalıyor. Fransa, ülkenin en tanınmış heykeltıraşı olan Bartholdi çağırıyor ve bize, aslan veya kartal şeklinde bir heykel yap, Amerika'ya hediye edeceğiz diyorlar. Bunun üzerine Bartholdi, 7 yıl önce Osmanlı'nın yaptırdığı ve parasını ödediği Özgürlük Heykelini öneriyor. Fransa, bu heykele tamam diyor ve Osmanlı'nın yaptırdığı bu heykeli, Amerika'ya hediye ediyorlar. Bartholdi, bu heykel 132 parçadır ve benden başkası bunun montajını yapamaz diyor. 165 metre boyundaki bu heykelin, 20 metre boyunda kaidesi lazım. Amerika, vatandaşların heykel için 20'şer dolar para topluyor. Para yetmeyince en son Macar göçmeni olan New York'ta "World" adında bir gazete çıkartan Joseph Pulitzer kaide için 100 bin dolar veriyor. Bunun üzerine Macar göçmeni gazeteci, daha sonra gazetecilikte dünyanın en büyük ödülü sayılan "Pulitzer'in de isim babası oluyor. Sonuç itibariyle Osmanlı'nın yaptırdığı Özgürlük Heykeli, Macar tüccarın verdiği para ile yaptırılıyor" diye konuştu.

Bunun çok büyük bir acı olay olduğuna değinen Yazar Atamert, "Bu çok acı bir olaydır. Ben, bu heykeli görmedim. Çünkü benim dedemin ölümüne ve Sultan Abdulaziz'in ölümüne sebep olan bu heykeli görürsem, sulara gömüleceğim. ABD'deki Özgürlük Heykeli, Osmanlı'nın heykelidir" şeklinde konuştu.

Araştırmacı-Yazar N. Özcan Atamert'i Kastamonu'ya davet eden KASDER Kadın Kolları Başkanı Meral Nugay Dikmen ise "8 yıldır bizim bir dostluğumuz var. Biz, kendisiyle bir Türk Sanat Müziği sunumunda tanıştık. Biz, KASDER Kadın Kolları olarak Kastamonu'yu bir yardım için geliyorduk. Bizim çalışmalarımıza fahri hemşerimiz olarak katıldı. Aynı zamanda kendisi, bizim kadın kollarımızda fahri üyedir. Türkiye'nin ulusal değerlerinden bir tanesidir kendisi, Kastamonu'ya geldiğinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

5 Mayıs Cumartesi gününe kadar açık kalacak olan kitap fuarında, Araştırmacı-Yazar N. Özcan Atamert, sevenlerine kitaplarını imzalamaya devam ediyor.