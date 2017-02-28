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Kastamonu Yalova’da Rövanşı Aldı

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Kastamonu Yalova’da Rövanşı Aldı
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Yalova VIP evinde Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu'ya 67-60 yenildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Yalova VIP evinde Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu'ya 67-60 yenildi.

90. Yıl Spor Salonunda oynanan maçta Karadeniz ekibinde Melek Yusufoğlu 18 sayı, 7 asist ve 7 ribauntluk performansıyla yıldızlaştı. Yalova ekibinde ise Ebru Torun 18, Banu Yıllar'ın ise 15 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

İlk çeyreği Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu 16-15 üstün kapatırken, devre arasına Yalova VIP 30-29 önde girdi. Üçüncü çeyreği ise ev sahibi ekip 51-46'lık skor avantajıyla tamamlarken, dördüncü çeyrekte toparlanan Kastamonu ekibi Başak Altunbey'in sayılarıyla farkı açarak maçtan 67-60 galip ayrıldı.

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Nihat Kara, Emir Can Özkan

Yalova VIP: İrem Beriş xx, Banu Yıllar xxx 15, Nilay Aydoğan x 8, Bojana Vulic x 9, Ebru Torun xx 18, Şeyma Kum x 7, Tuğba Battal x 2, Beril Arık x, Betül Kalfalı x 1

Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu: Melek Yusufoğlu xxx 18, Buğçe Dedeoğlu xx 10, Özlem Öztürk x, Merissa Quick x 8, Neslihan Külekçi xx 10, Başak Altunbey xx 14, Dilan Çelik x 3, Şeniz Akyüz xx 4

1. Periyot: 15-16 (Kastamonu lehine)

Devreı: 30-29 (Yalova lehine)

3. Periyot: 51-46 (Yalova lehine)

Kastamonu Yalova’da Rövanşı Aldı

Kastamonu Yalova’da Rövanşı Aldı

Kastamonu Yalova’da Rövanşı Aldı

Kastamonu Yalova’da Rövanşı Aldı

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