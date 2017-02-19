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Kastamonu’da Çıkan Yangında 7 Ev Küle Döndü

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Kastamonu’da Çıkan Yangında 7 Ev Küle Döndü
Bozkurt ilçesine bağlı Ulu köyünde çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

Bozkurt ilçesine bağlı Ulu köyünde çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erol Şengür'e ait evde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek komşu evlere sıçradı. Alevleri gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Bozkurt Belediyesi, Bozkurt Orman işletme ve Abana Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 7 ev, içindeki eşyalarıyla birlikte yanarak kül oldu.

Can kaybının yaşanmadığı yangında yanan evlerden bazılarının sahiplerinin İstanbul'da oldukları öğrenildi. Jandarma ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

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