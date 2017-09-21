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Kastamonu’da Drift Gösterisi Yapılacak

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Kastamonu’da Drift Gösterisi Yapılacak
İstanbul, Ankara ve Kayseri'den gelecek olan profesyonel drift pilotları, Kastamonu'da Kuzeykent Miting alanında gösteri yapacak.

İstanbul, Ankara ve Kayseri'den gelecek olan profesyonel drift pilotları, Kastamonu'da Kuzeykent Miting alanında gösteri yapacak.

Kastamonu Belediyesi'nin drift tutkunlarının talebi doğrultusunda organize ettiği drift gösterileri 24 Eylül Pazar günü Kuziykent Miting alanında düzenlenecek. Akara, İstanbul ve Kayseri'den gelecek olan modifiyeli drift araçları profesyonel pilotların kontrolünde Kuzeykent Miting alanında gösterilerini yapacak. Nefeslerin tutulacağı drift gösterileri Pazar günü 12.30 ila 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Dirftin ustaları 23 Eylül Cumartesi günü ise Kuzeykent Miting alanında halka açık olarak provalarını gerçekleştirecek. Otomobillerin asfalt üzerindeki dansını izlemek isteyen tüm drift tutkunlarının Pazar günkü durağı Kuzykent Miting alanı olacak.

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