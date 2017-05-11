Kastamonu’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Vakası

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Denizgörülen Köyünde tarlada çalıştıktan sonra eve gelen 56 yaşındaki Kezban O., bir...

Kastamonu'da kenenin ısırdığı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Denizgörülen Köyünde tarlada çalıştıktan sonra eve gelen 56 yaşındaki Kezban O., bir süre sonra rahatsızlanarak 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mide bulantısı, kusma ve ateşlenme şüphesiyle İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan Kezban O.'nun burada yapılan muayenesinde vücudundan kene çıkarıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kezban O., Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle müşahede altına alınan Kezban O.'dan kan örneği alarak laboratuara gönderildi.