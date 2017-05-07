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Kastamonu’da Odun Toplamaya Giden Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

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Kastamonu’da Odun Toplamaya Giden Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde eşekle ormandan odun toplamaya gittikten sonra evine dönmeyen yaşlı adamın evine yakın bir bölgede cansız bedeni bulundu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde eşekle ormandan odun toplamaya gittikten sonra evine dönmeyen yaşlı adamın evine yakın bir bölgede cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Piri köyünde ikamet eden 66 yaşındaki Dursun Yılmaz, eşeğiyle ormanlık alana odun toplamaya gitti. Odun topladıktan sonra evine geri dönmek için yola çıkan Dursun Yılmaz, evine yaklaşık 150 metre kala düşerek rahatsızlandı. Hayvanın tek başına eve gelmesi sonrası komşuları, Dursun Yılmaz'ı aramaya çıktı. Dursun Yılmaz'ın cansız bedeni evine yaklaşık 150 metre kala vatandaşlar tarafından bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dursun Yılmaz'ın cenazesi, ölüm nedeninin tam olarak belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 6 çocuk babası Dursun Yılmaz'ın yapılan kontrollerinde kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

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