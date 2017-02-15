Kastamonu’da Okullar Tatil Edildi

Kastamonu'nun Azdavay, Seydiler ve Ağlı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullara 1 günlüğüne tatil edildi.

Kastamonu'nun Azdavay, Seydiler ve Ağlı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullara 1 günlüğüne tatil edildi.

Kastamonu'nun Azdavay ve Seydiler ilçesinde etkili kar yağışı dolayısıyla yarın ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Azdavay ve Seydiler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ilçe genelindeki tüm okulların 16 Şubat Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.