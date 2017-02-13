Kastamonu’da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Camili köy kavşağında Satı Özel (62) idaresindeki 37 RE 513 plakalı otomobil ile Canan Bahadır yönetimindeki...

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Camili köy kavşağında Satı Özel (62) idaresindeki 37 RE 513 plakalı otomobil ile Canan Bahadır yönetimindeki 37 BH 386 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Satı Özel ile Canan Bahadır ve araçlardaki Tevfik Karahasanoğlu (71) ile Seren Temur yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Karahasanoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.