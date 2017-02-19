Kastamonu’da Yakalama Kararı Bulunan 9 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Kastamonu'da da aranan şahısların yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şahıstan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.