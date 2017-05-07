Kastamonu’da Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Akbayır köyünde ikamet eden Ayten Erten'e ait evde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan Ayten Erten ile oğlu Sedat Erten (37), yangını son anda fark ederek evden çıkmayı başardı. Alevler kısa sürede tüm evi kaplarken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, çıkan yangında kümesteki tavuklar telef oldu. İtfaiye ekipleri ile köylülerin müşterek çalışması sonrası yangın kontrol altına alınabildi.