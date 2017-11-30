Kastamonu’daki Yangında Bir Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Kastamonu'da iki evin yandığı olayda 5 kişilik aileden bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Kastamonu'da iki evin yandığı olayda 5 kişilik aileden bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre Bürme köyünde meydana gelen olayda 5 kişilik aileden halen haber alınamıyor. Fazıl Çataloğlu, eşi Sebahat Çataloğlu, oğlu Emin ve gelini Şengül torunu Serdar'dan çıkan yangından sonra haber alınamadı. AFAD ve jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor. Öte yandan ailenin 10 kilometre uzaklıkta bir traktörü ekiplerce bulundu. Çalışmalar sürerken bir kişinin cesedine ulaşıldığı öğrenildi.