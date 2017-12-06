Kastamonuspor 1966, Kemal Kılıç İle Anlaştı

Kastamonuspor 1966, takımın başına Adanaspor'dan ayrılan Kemal Kılıç'ı getirdi.

Kastamonuspor 1966, takımın başına Adanaspor'dan ayrılan Kemal Kılıç'ı getirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, üç haftadır Teknik Direktör arayışını sonlandırdı. Adanaspor'dan istifa ederek ayrılan Kemal Kılıç ile el sıkışan Kastamonuspor 1966, tecrübeli teknik direktörle İsmail Dikmenli Spor Tesisleri'nde sözleşme imzaladı.

Babaş: "Her zaman en iyisi olmak için çalışıyoruz"

İmza töreninde konuşan Kastamonuspor 1966 Metehan Babaş, Adanaspor'dan ayrılan Kemal Kılıç ile 1,5 yıllık mukavele imzaladıklarını belirterek, takım için her zaman ellerinden gelenin en iyisi yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yeni teknik direktörün hem camiaya hem de Kastamonu'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Babaş, Kastamonuspor'un büyük camiaya sahip büyük bir aile olduğunu hatırlattı.

Her zaman koydukları hedefler doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Metehan Babaş, "Hedef koyarken de ayakları yere sağlam basan hedefler peşinde koştuk. İnandığım bir şey var ki kötü takım yoktur, çalışmayan takım vardır. Bunu sadece parasal konuda düşünmemekle gerekir. Bu durum biraz da inançla alakalı bir konu. Biz takımımız için elimizden gelenin her zaman en iyisini yapmaya hazırız. Hocamız ile 1,5 yıllık anlaşma sağlıyoruz. İnşallah teknik ekibimizle birlikte başarılı olup gelecek yıl neler yapacağımızı konuşmak istiyoruz. Yeri geldi belki yanlış yapmış olabiliriz lakin sistemi çok da bozmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kılıç: "Hedefler için neler yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum"

Kastamonuspor 1966'nın teknik direktörlüğüne getirilen Kemal Kılıç ise hedeflerin ve beklentilerin çok iyi farkında olduğunu kaydetti.

Kastamonuspor 1966'nın özellikle son 2-3 yıldır hedefleri doğrultusunda yükselişte olan bir kulüp olduğunu hatırlatan Kemal Kılıç, hedefler noktasında neler yapılması gerektiğinin çok iyi bildiklerini ifade etti.

Oyunculara hedefleri iyi anlatacaklarını anlatan Kemal Kılıç, "Oyuncularımızla bunu paylaşacağız. Sezon başında bana göre ligde şampiyonluğu göğüsleyecek bir kadro kurulmuş. Çeşitli nedenlerden dolayı şu anda beklenen durumda değil ama bu geç kalınmış bir şey değil. Geçen sene 15'nci sıralardan gelip final oynayabilseydi şimdi belki de 1. Lig'de Kastamonuspor'u görecektik. Ama kısmet değilmiş. Bundan sonra teknik ekip ve oyuncularımızla birlikte kenetlenip beklentileri boşa çıkarmamak için çalışacağız. Şehir olarak da buna müsait. Çok ihtiyacımız da var. Hatta 1. Lig'de olmak bile yeterli değil. Bana göre bu takımın hakkı Süper Lig'dir. Kastamonuspor'u Türkiye'nin en gelişen kulüpleri arasında görebiliriz. İki yıl üst üste şampiyonluk, geçen sene Play-Off'u düşünürsek gelişimi görebiliriz. Benim Kastamonu'ya gelme sebebim de budur. 12 puanlık fark çok büyük bir fark değil. İnşallah ilk etapta önümüzdeki 2 maçı kazanıp 6 puan ile ilk yarıyı tamamlamak amacındayız" dedi.

İlk yarıdaki eksiklikleri görüp ikinci yarıya daha da iyi hazırlanmayı hedeflediklerini söyleyen Kılıç, "Şampiyonluğa oynayan bir takımın çok gol yemesini anlamakta zorluk çekiyorum. Şampiyon olmak istiyorsanız çok gol yememeniz gerekiyor. Gol yeme oranı çok yüksek bir takım. Gol yemenin nedenlerini iyi araştıracağız. Gerekirse takviye yapacağız. Bundan sonra çok yoğun bir çalışma temposu bizleri bekliyor. Bazı oyuncularımız beklenen performansların çok altında. Oyuncularımızın gerçek performanslarını ortaya koymalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kastamonuspor 1966, bu sezon ilk olarak Tarık Daşgün ile yola çıkmış, alınan başarısız sonuçlar nedeniyle daha sonra İsmail Ertekin ile anlaşma sağlamıştı. İsmail Ertekin'de, başarısız sonuçlar alınca Kastamonuspor 1966 ile görüşerek görevinden ayrılmıştı.