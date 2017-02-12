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Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş:

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Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş:
Kastamonuspor 1966 için 5 Mart'ta düzenlenecek olan "Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne Kastamonuspor sevdalarının yoğun ilgisi devam ediyor.

Kastamonuspor 1966 için 5 Mart'ta düzenlenecek olan "Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne Kastamonuspor sevdalarının yoğun ilgisi devam ediyor.

Kastamonu'nun önde gelen dinamiklerinden bir tanesi, Kastamonuluların gurur kaynağı ve son yıllarda Türk futbolunda adından sıkça söz ettirmeye başlayan Kastamonuspor 1966 için 5 Mart'ta Elit Balo Salonu'nda düzenlenecek olan "Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne Kastamonu ve Kastamonuspor sevdalıları yoğun ilgi gösteriyor. Bu anlamlı gecede de kulübü yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Furkan Plastik sahibi Yaşar Çelik, Kaya Emlak sahibi Kemal Kaya, Türkiye Ekonomi Bankası Kastamonu Şube Müdürü Mustafa Ertürk ve İş Adamı Ersin Şentut Kulüp Başkanı Metehan Babaş'ı ziyaret ederek bu dileklerini ifade ettiler.

Ziyaretçilerine bu önemli gecenin davetiyelerini takdim eden Metehan Babaş, Kastamonu'ya ve Kastamonuspor'a verdikleri bu desteklerden ötürü teşekkür etti.

Memleket meselesi olarak gördükleri Kastamonuspor'a verilen desteklerden ötürü memnuniyetini ifade eden Metehan Babaş, "İlk günden beri söylediğimiz gibi memleket sevdamız olan Kastamonusporumuzu Süper Lig'de görmek en büyük hedefimiz. Çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayan ve elini taşın altına sokan herkese teşekkür ediyorum. Sezonun ikinci yarısının başlaması itibari ile kulübümüz de yükselen bir form grafiği göstermeye başladı. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Başta Belediye Başkanımız Sayın Tahsin Babaş olmak üzere emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. 5 Mart'ta düzenleyeceğimiz bu gece, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirecektir. İnşallah her gün daha iyi işler başaracak ve sağladığımız birliktelik ruhu ile şehrimiz ve Kastamonusporumuz için en iyiye ulaşacağız" dedi.

Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş:

Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş:

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