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Kastamonuspor 1966 Spor Kulübünden Açıklama

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Kastamonuspor 1966 Spor Kulübünden Açıklama
Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Babaş, Hatayspor karşılaşması sonrası Hatayspor Genel Koordinatörü Gökhan Zan'ın açıklamalarını...

Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Babaş, Hatayspor karşılaşması sonrası Hatayspor Genel Koordinatörü Gökhan Zan'ın açıklamalarını kabul etmediklerini söyledi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off karşılaşması sonrası Kastamonuspor 1966, sahasında konuk ettiği rakibini seri penaltılar atışı sonrası 3-2 yenerek elemiş ve tur atlamıştı. Karşılaşması sonrası bazı basın, yayın organlarında Hatayspor Genel Koordinatörü Gökhan Zan'ın, Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü ile taraftarlar hakkında açıklamaları yer aldı.

Bunun üzerine açıklamada bulunan Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Babaş, şunları kaydetti: "Dün sahamızda misafir ettiğimiz Hatayspor Kulübü'nü Kastamonu'muza yakışır şekilde misafirperverliğimizle en iyi şekilde maç öncesi ve sonrası ağırladık ve uğurladık. Hatayspor Genel Koordinatörü Gökhan Zan'ın açıklamaları mağlubiyetin ve elenmelerinin verdiği üzüntü ile yapmış olacağını düşünüyor, açıklamalarında gerçeği yansıtmadığını belirtiyoruz. Biz, Kastamonuspor 1966 Yönetimi olarak Kastamonu'muza gelen her takımı en iyi şekilde ağırlamayı ve uğurlamayı kendimize borç edinmiş Kastamonu'muzu en iyi şekilde temsil etmişizdir. Hatay'da yaptığımız ilk karşılaşmada da taraftarlarımız taşlanmış, polis eskortu ile şehirden çıkarılmışlardır. Ama biz, bu tarz olayların olmasını hiç bir zaman tasvip etmedik etmeyeceğiz de. İki kulüp ilişkilerinin zedelenmemesi için bu konuda hiç bir açıklama dahi yapmadık. Kastamonuspor 1966 Kulübü olarak Play-Off maçlarına odaklandık ve konsantre olduk. Kulübümüzü yıpratma politikalarından her zaman uzak durduk, uzak durmaya da devam edeceğiz"

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