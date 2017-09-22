Katalan Öğrenciler Barcelona Üniversitesini İşgal Etti

1 Ekim'de yapılması planlanan ve İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasadışı ilan edilen Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu protesto eden öğrenciler...

1 Ekim'de yapılması planlanan ve İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasadışı ilan edilen Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu protesto eden öğrenciler Barcelona üniversitesini işgal etti.

Birçok Katalan öğrenci, Barcelona Üniversitesinin tarihi binasını işgal ediyor. Ellerindeki dövizlerle bağımsızlık referandumu için slogan atan Öğrenciler, birkaç gün önce tutuklanan 14 Katalan hükümet görevlisinin de serbest bırakılmasını istiyor.