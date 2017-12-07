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Katalanlardan Brüksel’de 45 Bin Kişilik Gövde Gösterisi

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Katalanlardan Brüksel’de 45 Bin Kişilik Gövde Gösterisi
İspanya hükümetinden bağımsızlık isteyen 45 bin Katalanlar, Avrupa'nın başkenti Brüksel'de toplanarak gövde gösterisinde bulundu.

İspanya hükümetinden bağımsızlık isteyen 45 bin Katalanlar, Avrupa'nın başkenti Brüksel'de toplanarak gövde gösterisinde bulundu.

Başta İspanya'nın Katalonya bölgesinden olmak üzere Avrupa'nın farklı yerlerinden gelen binlerce Katalan, hem Katalonya'nın bağımsızlığı hem de tutuklu Katalan siyasetçilerin serbest bırakılmaları için Brüksel'in Avrupa Mahallesi'nde yer alan tarihi Cinqantenaire parkında toplandı.

Bağımsızlık şarkılarının söylendiği gösteride, "Yaşasın Katalonya", "Özgürlük" ve buna benzer çok sayıda sloganlar atıldı ve daha sonra bir yürüyüş gerçekleşti. "Uyan Avrupa", "Demokrasi", "Saygı", "Avrupa'nın laneti İspanya", "Siyasi mahkumlar serbest bırakılsın" gibi pankartların yer aldığı yürüyüş, Cinquantenaire Parkı'nda başladı ve Berleymont binasının yer aldığı Schuman meydanında sona erdi.

Yürüyüş esnasında, bir evin balkonunda İspanyol bayrakları sallayarak göstericilere el sallayan İspanyol uyruklu vatandaşlar, göstericilerden büyük tepki gördü.

Organizatörler, daha önce yaptıkları çağrıda, gösteri için 20 bin kişiyi beklediklerini söylemişlerdi, ancak Belçika polisi tarafından yapılan açıklamada, gösteriye yaklaşık 45 bin kişinin katıldığı bildirildi. Brüksel'e otobüslerle gelen Katalan vatandaşlar, gösteri sonrası sessiz bir şekilde dağıldılar.

Ayrılıkçı Belçikalılardan Katalanlara destek

Gösteride, İspanya'nın diğer ayrılıkçı bölgesi olan Bask bölgesinin bayraklarının da yer alması gözlerden kaçmazken, Belçika'nın Flaman bölgesini simgeleyen bayrakların çokluğu dikkat çekti.Belçika'nın ırkçı Flaman Menfaati partisi sempatizanları ise "Flandre için evet" yazılı otobüsüyle, gösteriye katılarak, bir yandan Katalanlara destek çıkmak için diğer yandan ise Flandre için destek istediler.

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