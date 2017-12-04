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Katalonya Bölgesinin Eski Lideri Puigdemont’un İadesi İle İlgili Karar 14 Aralık’ta

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Katalonya Bölgesinin Eski Lideri Puigdemont’un İadesi İle İlgili Karar 14 Aralık’ta
Ayrılıkçı Katalonya bölgesinin eski lideri Carles Puigdemont'un iadesi ile ilgili karar 14 Aralık'ta verilecek.

Ayrılıkçı Katalonya bölgesinin eski lideri Carles Puigdemont'un iadesi ile ilgili karar 14 Aralık'ta verilecek.

Ayrılıkçı Katalonya bölgesinin eski lideri Carles Puigdemont ile dört eski bakan, Belçika'da hakim karşısına çıktı. İspanya'nın haklarında çıkarmış oldukları tutuklama talebini görüşmek için yapılan duruşmada, kararın İspanya'da yapılacak seçimlere bir hafta kala, 14 Aralık tarihinde verileceği bildirildi. Puigdemont ile 4 eski bakanının avukatı duruşmada, müvekkillerinin Belçika'da hiçbir şekilde cezalandırılmayacaklarını belirterek İspanya'ya iade edilmeleri halinde temel hakların ihlal edilmesi konusunda endişelerini mahkemenin hakimine bildirdi.

Geçtiğimiz 30 Ekim'de 4 bakanı ile birlikte Belçika'ya kaçan eski Katalan Lider Puigdemont'un hakkında Avrupa'da tutuklama emri bulunduğu için haklarında açılan mahkeme "Siyasi Mahkeme" olarak tanımlanıyor.

İspanya Hükümeti, eski Katalan Lider Puigdemont ile eski bakanlarını, Katalonya bölgesinde isyan ve ayrımcılığı körüklemekle suçlayarak, yargılayıp cezalandırmak üzere Belçika'dan iadelerini talep ediyor.

Konsey Odası, 14 Aralık'ta Puigdemont ile eski bakanların iadelerine karar verirse, avukatlar karara itiraz ederek, kararın tekrar görülmesini sağlayacak bir prosedür için başvurabilecekler.

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