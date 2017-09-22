Katar Çevre Bakanı Al-ramaihi, Ceylanpınar’da

Katar Çevre Bakanı Muhammed bin Abdullah Al-Rumaihi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Tarım...

Katar Çevre Bakanı Muhammed bin Abdullah Al-Rumaihi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Tarım İşletmesine (TİGEM) gelerek bir dizi temaslarda bulundu.

Katar Çevre Bakanı Muhammed bin Abdullah Al-Rumaihi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte helikopter ile Ceylanpınar TİGEM işletmesini ziyaret etti. Yapılan ziyaret kapsamında Katarlı iş adamları da hazır bulundu. İşletmeye ait konuk evinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, "Katar'ın saygıdeğer bakanı ile beraberinde bulunan heyet burada. Ceylanpınar TİGEM arazilerini helikopterle inceleme fırsatı bulduk. Katar'ın Çevre Bakanı Rumaihi, Ceylanpınar TİGEM'e hayran kaldıklarını ifade ettiler" dedi.

Ceylanpınar Tarım İşletmesine hayran kaldıklarını ifade eden Katar Çevre Bakanı Rumaihi, "Yapmış olduğumuz ziyaretten dolayı çok büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bundan böyle meslektaşım olan Bakan Fakıbaba'yı daha çok ziyaret edeceğim" diye konuştu.

Yapılan toplantının ardından Katar Çevre Bakanına bir çift Ceylan hediye edildi. Katar Çevre Bakanı Al-Ramihi'nin Ceylanpınar TİGEM temaslarında Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe, Belediye Başkanı Menderes Atilla, daire amirleri ve STK'lar hazır bulundu. Heyet yapılan temasların ardından ilçeden ayrıldı.