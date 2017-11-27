  • BIST 104.599
  • Altın 163,584
  • Dolar 3,9377
  • Euro 4,7016
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 15 °C

Katar Emiri’nin Amcası Edirne’de

» »
Katar Emiri’nin Amcası Edirne’de
Katar Emiri Tamim Bin Hamad Al Tani'nin amcası Katar İşadamları Derneği Başkanı Şeyh Faisal Bin Kasımk Al Tani, beraberindeki heyetle Edirne merkez ve ilçelerini...

Katar Emiri Tamim Bin Hamad Al Tani'nin amcası Katar İşadamları Derneği Başkanı Şeyh Faisal Bin Kasımk Al Tani, beraberindeki heyetle Edirne merkez ve ilçelerini ziyaret etti.

Şeyh Faisal Bin Kasım Al Tani, Edirne Valisi Günay Özdemir tarafından kabul edildi. Valilik toplantı salonundaki görüşmeye Başbakanlık Müşaviri ve Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Başkanı Bekir Karlığa, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk de katıldı.

"Türk işadamları ile büyük işler başaracağız"

Katarlı iş adamları olarak Türk firmaları ile çalışmak istediklerini, ülkelerinde fabrika kurmak istediklerini belirterek, Türk iş adamlarını davet eden Şeyh Faisal Bin Kasım Al Tani, "Öncelikle biz Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Açıkçası bir Türkiye'yi çok seviyoruz. Türk dostlarımız son zamanlarda Katar'a geldiler. Biz de onların ziyaretine karşılık bu teşekkür ziyaretini gerçekleştirdik. Bölgedeki fabrikaları ziyaret ettik. Bölgedeki 10 - 15 fabrika ile anlaşmalarımız olacak. Onlarla Katar'da işbirliği yapacağız. Anlaşmak istediğimiz fabrikaları ziyaret ettik. Onlarla tanıştık. En yakın zamanda onlarla Katar da Doha da ve başka şehirlerde iş yapacağız ve fabrikalar kuracağız. Geldiğimizde gördük ki Türkiye'deki üretim kaliteli. Üretim kalitesinin yüksek olması bizim için bir avantaj. Türk işadamları ile büyük işler başaracağız" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Çelik, "Oy Veririm Diyenler Yüzde 65, Memnuniyet Oranı Yüzde 80’in Üzerinde"27 Kasım 2017 Pazartesi 11:03
  • Test İçin Götürdükleri Aracı Sahte Evrakla Sattılar27 Kasım 2017 Pazartesi 11:03
  • Lösemili Çocuklar İçin Tiyatro Sahnesinde Saçlarını Sıfıra Vurdular27 Kasım 2017 Pazartesi 10:58
  • Polatlı’dan Geldiler Çankaya’da İyileşecekler27 Kasım 2017 Pazartesi 10:58
  • Mersin Emniyeti’nden Araç Sürücülerine Maraton Uyarısı27 Kasım 2017 Pazartesi 10:58
  • ‘Ayla’nın Hikayesi Öğrencilere Duygu Dolu Anlar Yaşattı27 Kasım 2017 Pazartesi 10:53
  • Kimsesiz Vatandaşlara Ev Temizliği Hizmeti27 Kasım 2017 Pazartesi 10:53
  • Fener’e 165 Yeraltı Çöp Konteyneri27 Kasım 2017 Pazartesi 10:53
  • Kestane Dağı Yolu’na Kilit Taşı27 Kasım 2017 Pazartesi 10:53
  • 300 Kilogram Ağırlığındaki Domuzu Avladılar27 Kasım 2017 Pazartesi 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti