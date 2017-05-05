  • BIST 93.928
  • Altın 140,088
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

KATARAKT HASTALIĞINA DİJİTAL NAVİGASYON ÇÖZÜMÜ

»
KATARAKT HASTALIĞINA DİJİTAL NAVİGASYON ÇÖZÜMÜ
Dünyada her yıl yaklaşık 23 milyon kişi katarakt ameliyatı oluyor. Önlenebilir körlüğün en önemli nedenleri arasında yer alan katarakt hastalığının tedavisinde, artık çok daha etkili sonuçlar veren yeni cerrahi yöntemler uygulanıyor.

Memorial Ankara Hastanesi Göz Bölümü’nden Dr. Bekir Sıtkı Aslan, katarakt cerrahisinde yenilikler hakkında bilgi verdi.

Doktora ve hastaya önemli konfor sunuyor

Katarakt ve tedavisi seçenekleri yaşama doğrudan etkileri nedeniyle güncelliğini her zaman korumaktadır. Teknolojik gelişmeler günümüzde katarak cerrahisinin çok daha etkin olarak yapılmasına olanak sağlamaktadır. Dijital navigasyonla katarakt cerrahisinde kullanılan ileri teknoloji cihazlar; göz cerrahlarının katarakt cerrahisinin en zorlayıcı ve önemli basamaklarını otomatikleştirmelerine, daha iyi planlamalarına ve gerçekleştirmelerine imkan sağlamaktadır. Bunun doğal sonucu olarak katarakt hastalarının görsel sonuçları daha da iyileştirilebilmektedir.

Daha yüksek görüş kalitesi sağlıyor

“Dijital Navigasyonla Femtolazer Destekli Katarakt Cerrahisi” olarak adlandırılan işlemde; hastanın göz resmi özel teknolojiler kullanılarak alınmakta, bu resim referans alınarak ameliyat kişiye özel planlanmaktadır. Yapılan planlama bir flash belleğe yüklenmekte ve flash bellekteki bilgiler doğrultusunda kesileri “Femtolazer” yapmaktadır. Göz içine konulacak yapay mercek de flash bellekteki referans değerleri dikkate alınarak yerleştirilmekte ve sonuçta daha yüksek görüş kalitesi sağlanmaktadır. 

Katarakt ameliyatı, tüm tıbbi uygulamalar arasında en gelişmiş cerrahi girişimlerden biridir ve görmede iyileştirme, hastaların % 95'inden fazlasında sağlanabilmektedir. Buna rağmen, önemli sayıda hastada görme keskinliği optimalden daha az olabilmektedir.

Göz haritası çıkarılarak tedavi kişiye özel belirleniyor

Operasyon öncesinde hastanın gözünün yüksek çözünürlüklü, teşhis amaçlı bir referans görüntüsü alınmaktadır. Kişinin göz haritası olarak adlandırılabilecek bu görüntü, işlem sırasında cerrahın tüm kesileri ve göz içi merceğini hizalamayı gerçek zamanlı olarak görmesini sağlamaktadır. Katarakt cerrahisinde eskiden hastanın gözüne yapılacak kornea ve lens kesilerinin yeri cerrah tarafından el yordamıyla yapılırken, şimdi dijital navigasyon altında tam da olması gereken yere yapılmaktadır. Bu da lensin en doğru yere konulmasına ve astigmatizmanın kontrol edilebilmesine ve sonuçta daha yüksek görüş kalitesi elde edilmesine yardımcı olmaktadır.

Elde edilen görüş kalitesinin ömrü daha uzun oluyor

Dijital navigasyonla femtolazer destekli katarakt cerrahisi tedavisi sonucunda elde edilen görüş kalitesinin ömrü ilerlemiş kataraktlarda bile daha uzun olabilmektedir. Gözde kornea akasında endotel adı verilen bir hücre tabakası bulunmaktadır. Katarakt ameliyatlarında bu tabakadaki hücrelerde kayıp ilerlemiş kataraktlarda çok daha büyük bir oranlara çıkabilmektedir. Dijital navigasyonla femtolazer destekli katarakt cerrahisi sayesinde endotel kaybı daha düşük oranlara indirilebilmektedir ve böylelikle ameliyat sonrası elde edilen görüş kalitesinin ömrü de uzayabilmektedir.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KATARAKT HASTALIĞINA DİJİTAL NAVİGASYON ÇÖZÜMÜ05 Mayıs 2017 Cuma 23:29
  • Yaşlı hücrelerinizi egzersizle canlandırın05 Mayıs 2017 Cuma 23:23
  • Spor tutkunlarının tercihi taptaze meyvelerin saf enerjisi05 Mayıs 2017 Cuma 23:21
  • Dudak üstü çizgilerine çare var mı?05 Mayıs 2017 Cuma 23:20
  • YAZ GELMEDEN KİLONUZU KONTROL ALTINA ALIN05 Mayıs 2017 Cuma 23:17
  • GUT HASTALIĞININ TEDAVİSİ MÜMKÜN03 Mayıs 2017 Çarşamba 16:45
  • Gözler, bir çok hastalığın belirtisini de ele veriyor03 Mayıs 2017 Çarşamba 16:44
  • Hayvan besleyenlerde ‘hidatik kist’ tehlikesi01 Mayıs 2017 Pazartesi 19:08
  • Atakum Hastanesi tam teşekküllü oluyor01 Mayıs 2017 Pazartesi 18:55
  • KKKA'ya karşı 'aşı' üretilmek üzere01 Mayıs 2017 Pazartesi 01:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti