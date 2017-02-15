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Katar’daki Türk Okulu’nu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Açtı

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Katar’daki Türk Okulu’nu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iki yılda inşa edilen okulun açılışını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iki yılda inşa edilen okulun açılışını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret gerçekleştirdiği Katar'ın başkenti Doha'da bir Türk okulunun açılışını gerçekleştirdi. 250 öğrenci kapasiteli Doha Büyükelçiliği Türk Okulu, yabancı dil ağırlıklı olarak MEB müfredatına göre eğitim-öğretim verecek.

Açılış töreninde konuşma yapan Kalın, "Türk-Katar ilişkilerini taçlandıran bu proje, ilişkilerimizi daha da güçlendirecek ve Katar'da yaşayan vatandaşlarımızın ve diğer ülkelerin vatandaşlarının çocuklarına hizmet edecektir" ifadelerini kullandı.

10 bin metrekare alan üzerine kurulan Türk Okulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hizmet veriyor. Okulda laboratuvar, kütüphane ve spor alanları bulunuyor. Kapalı alanı 2 bin 500 metrekareye ulaşan okulda 22 kişi istihdam ediliyor.

TAV İnşaat himayesinde inşa edilen Türk Okulu, yaklaşık 20 milyon Riyal'e (20 milyon Türk Lirası) mal oldu. 2016 yılının Ekim ayında eğitim-öğretime başlayan okul, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve Katar Eğitim Bakanlığı standartlarına uygun olarak faaliyet gösteriyor.

Katar’daki Türk Okulu’nu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Açtı

Katar’daki Türk Okulu’nu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Açtı

Katar’daki Türk Okulu’nu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Açtı

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